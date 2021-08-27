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Общество27 августа 2021 0:42

Волонтеры очистят от мусора 10 километров велосипедного маршрута во Всеволожске

Маршрут именовали «экологическим»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти очистят от мусора часть веломаршрута "Экологический", что находится под Всеволожском. Фото: правительство Ленобласти

В Ленобласти очистят от мусора часть веломаршрута "Экологический", что находится под Всеволожском. Фото: правительство Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти собираются очистить от мусора 10 километров велодорожки. Экологическую акцию хочет устроить молодежь из волонтерского движения «Интерактив». Приборка начнется 29 августа. Волонтеры будут собирать мусор от деревни Васкелово. Маршруту дали символическое имя – «Экологический».

- Дорога длиной в 10 километров пролегает через охраняемые природные территории Всеволожского, Приозерского и Выборгского районов, поэтому маршрут насыщен уникальными природными и экологическими объектами, - рассказывают в пресс-службе правительства Ленобласти.

К слову, в Ленобласти есть еще два велосипедных маршрута, «Морской» и «Исторический», длиной в 180 и 268 километров соответственно.