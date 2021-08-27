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Общество27 августа 2021 8:27

Петербуржцы предложили собирать мусор в лесу во время прогулок за ягодами и грибами

Грибники жалуются на большое количество брошенных пакетов и бутылок
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербуржец предложил устроить challenge по уборке леса во время похода за грибами

Петербуржец предложил устроить challenge по уборке леса во время похода за грибами

Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга предложили запустить свой собственный challenge во время походов в лес. Каждый раз прогуливаясь за грибами и ягодами брать с собой пакеты и, помимо улова, забирать с собой мусор, который валяется по всему лесу. Такое предложение сделал местный житель в социальной сети 26 августа 2021 года.

- Все любят отдых на природе, тем более какой год подряд лес радует большим количеством грибов и ягод. А чем мы можем отблагодарить за это в ответ нашу природу, думаю, самым малым - просто не оставлять мусор после себя. К сожалению с каждым годом это проблема нарастает все больше, - отметил мужчина.

Петербуржец решил начать с себя и показать на собственном примере, как следует делать. Мужчина опубликовал фото своего лукошка с грибами, а также двух пакетов с мусором, который собрал в лесу.

Пользователи соцсети поддержали мужчину, некоторые рассказали, что тоже всегда берут мусорный пакет, когда идут в лес, чтобы помочь природе.