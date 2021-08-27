Фестиваль кино "Окно в Европу" откроется в Выборге 27 августа

Фестиваль "Окно в Европу" начнется в Выборге 27 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Выборг Ленинградской области в пятницу, 27 августа 2021 года, открывается ежегодный XXIX фестиваль российского кино "Окно в Европу". Он продлится по 2 сентября. Зрители смогут увидеть работы молодых режиссеров и аниматоров. Об этом рассказали в администрации 47-го региона.

- Фестиваль начнется с показа студенческих работ, которые представят режиссеры Александр Сокуров и Константин Лопушанский, - рассказали в областной администрации.

Всего в конкурсной программе игрового кино представлено 11 картин российских режиссеров. В неигровой конкурс вошло 14 работ, в анимационный — 33 короткометражных фильма. Всего за шесть дней работы фестиваля зрители увидят более 100 фильмов.

Также в день открытия в 17:30 часов в кинотеатре "Выборг Палас" состоится премьера документального фильма Ашота Джазояна режиссер познакомит зрителя с жителями, традициями, обычаями и современными реалиями Ленинградской области.