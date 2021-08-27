Проезд по Вантовому мосту в Петербурге ограничат с 1 сентября

На вантовом мосту перекроют две полосы движения с 1 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Большом Обуховскому мосту в Санкт-Петербурге с 1 по 10 сентября 2021 года пройдут ремонтные работы. В связи с этим проезд по дороге будет ограничен. Так, по двум полосам внешнего кольца на Вантовом мосту между развязкой с проспектом Обуховской обороны и Октябрьской набережной будет закрыто движение. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 1 по 11 сентября на Большом Обуховском мосту через реку Нева будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы, а по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Все работы будут вестись в две смены, чтобы как можно быстрее их завершить. Однако сроки могут быть изменены из-за погодных условий.