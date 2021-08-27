Стадо овец поселилось на остановке в Ленобласти

На остановке в Ленобласти поселились овцы / Фото: Дорожный комитет ЛО

На остановке в Ленинградской области поселились овцы. Необычных "пассажиров" заметили сотрудники дорожной службы в Лужском районе региона. Стадо забилось под крытую остановку в деревне Загорье, словно ожидая автобус. Однако, на самом деле, животные прятались от дождя. Об этом 27 августа 2021 года рассказали в дорожном комитете области.

- Собрание парнокопытных дорожники заметили рано утром при патрулировании участка трассы Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга. Когда начался мелкий дождь на остановку зашла всего пара овец. Животные быстро поняли, что места хватит всем и скоро уже пришло все стадо, - рассказали дорожники.

Как только дождь закончился, овцы организованно ушли. Как отметили в "Ленавтодоре", актов вандализма со стороны животных не зафиксировано.

Дорога, на которой рабочие встретили овец, является одной из самых протяженных в Ленобласти. Она соединяет Кировский, Лужский и Тосненский районы. Сейчас на трассе ведется капитальный ремонт сразу двух участков.