Вице-губернатор Петербурга лишил премий ответственных за плохое состояние жилых домов в городе

Николай Бондаренко поручил лишить премии заместителей глав администраций по ЖКХ, руководителей ГУЖА и управляющих компаний трех районов Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко потребовал лишить премий заместителей глав администраций по ЖКХ, руководителей ГУЖА и управляющих компаний трех районов города - Калининского, Красногвардейского и Центрального. Такое решение он принял из-за неподобающего состояния жилых домов, рассказали в Смольном 27 августа 2021 года.

- Город готовится к зиме, а потому состояние всех технических помещений должно быть надлежащим. Премий по итогам работы должны быть лишены заместители глав и начальники ГУЖА Калининского, Красногвардейского и Центрального районов города. Кроме того, представление о депримировании директоров проверенных городских жилкомсервисов должны быть направлены на рассмотрение советов директоров в сентябре, - сказал Николай Бондаренко.

Во время проверок, которые состоялись в минувшие выходные, были зафиксированы нарушения управляющих организаций в части содержания подвальных и технических помещений.

До 16 октября по поручению Николая Бондаренко проводится масштабная проверка жилого фонда. Проверяется качество уборки парадных и дворов, качество содержания подвалов и чердаков.