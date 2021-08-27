Пять городов Ленинградской области победили в конкурсе Минстроя России по благоустройству

Пять городов Ленобласти получат деньги на благоустройство. Фото: lenobl.ru

Пять городов Ленобласти стали победителями всероссийского конкурса по благоустройству, который проводило Министерство строительства. Теперь деньги на реализацию проектов в этих городах выделит федеральный бюджет.

- Итоги V Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений были подведены 26 августа. Жюри отобрало 160 победителей со всей России. Среди них проекты из Коммунара, Лодейного Поля, Луги, Светогорска и Тихвина. Проекты будут воплощены в 2022-2023 годах, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно планам, в Коммунаре появится пространство для спорта и отдыха «Ижора». В Луге откроют досугово-спортивный кластер. В Лодейном Поле благоустроят набережную реки Свирь. В Светогорске запланировано создание городской площади. А в Тихвине разработан проект общественного пространства «Летний сад».