Петербуржец развращал двух малолетних детей своей сожительницы

СК завел дело на петербуржца, которого обвиняют в сексуальном насилии над детьми. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет возбудил дело о сексуальном насилии в отношении малолетних против 43-летнего петербуржца, работающего судовым электромехаником. По данным правоохранительных органов, он в течение нескольких месяцев развращал двух малолетних детей своей гражданской жены.

- Подозреваемый, в период с апреля по август 2021 года, в квартире одного из домов, расположенного в Выборгском районе города, неоднократно совершил иные действия сексуального характера в отношении 6-летней дочери и 5-летнего сына своей сожительницы, - сообщает пресс-служба СК.

Заявление на своего сожителя написала мать малышей. Сам мужчина задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения до суда. По статье за сексуальное насилие над детьми ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Степень вины мужчины установят следствие и суд.