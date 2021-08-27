Исторические фонари Марсова поля отреставрируют за 72 млн рублей

Исторические фонари Марсова поля отправились на реставрацию / Фото: КГИОП

В Санкт-Петербурге отправили на реставрацию еще восемь исторический фонарей Марсова поля. Еще восемь наиболее аварийных были отправлены в мастерскую еще в апреле 2020 года. Все они будут восстановлены и вернутся на свои места до конца года. Об этом 27 августа 2021 года рассказали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

- Эти фонари-путешественники, изначально созданные для Благовещенского моста, в 30-е годы XX века очень удачно вписались в композицию мемориала на Марсовом поле. Сейчас они продолжили свое путешествие, на этот раз реставрационное - в мастерскую и обратно, - рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Фонари-торшеры являются объектом культурного наследия города. Они были спроектированы еще в 1849 году. Последний раз ремонтировались в 1966 году. Сейчас на чугунной конструкции появилась коррозия, где-то имеются сколы и трещины.

В 2021 году на реставрацию фонарей выделено 72,4 млн. рублей. После реставрации их вернут на прежнее место.