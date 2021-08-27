Мужчину задержали по подозрению в убийстве матери сковородой в Ленобласти

Жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве матери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве своей матери сковородой. Ночью 26 августа 2021 года в полицию поступило сообщение от скорой помощи о том, что в квартире дома 16 по улице Горького в Тосно обнаружен труп женщины. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В квартире находился труп хозяйки, 57-летней женщины. При первом осмотре на теле были видны повреждения - ссадины на ребрах и ушной раковине, - рассказал источник.

Труп был направлен в морг на экспертизу и установления причин смерти.

На утро у дома полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался 25-летний сын женщины, который жил вместе с ней. Сейчас он находится под стражей.

Также из квартиры полиция забрала предполагаемое орудие убийства - сковороду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.