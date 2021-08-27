С Гороховой улицы во второй раз за лето выселили нелегальное кафе

Кафе во второй раз выселили с Гороховой улицы. Фото: ККИ СПб

Семь объектов городской недвижимости, принадлежащей городу, освободили от нелегальных арендаторов сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ). Самым крупным объектом оказалось кафе на Гороховой улице, где вдобавок была сделана незаконная перепланировка.

- Многочисленные несогласованные перепланировки и переустройство были выполнены в самовольно занятом помещении площадью около 330 квадратных метров на Гороховой улице. Объект нежилого фонда уже освобождался силами ККИ в июне текущего года, после чего в помещении было незаконно размещено кафе, - сообщает пресс-служба Комитета.

Кроме того, были выселены: офис с проспекта Ударников; продуктовый магазин с проспекта Маршала Блюхера; офис компании по оказанию ритуальных услуг с проспекта Луначарского; фотоателье со Среднеохтинского проспекта; офис с Таврической улицы.

На улице Чайковского в помещении площадью около 180 квадратных метров без правовых оснований размещался мини-отель.

Общий долг арендатором этих помещений перед городом превысил 13 миллионов рублей.