Перепакованный творог поставляла в детский сад Гатчины петербургская фирма

Перепакованный творог поставлялся в детский сад Гатчины. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили производителя некачественного творога из Петербурга, который поставлял продукцию в детский сад Гатчины. По документам фирма производила молочную продукцию, но по факту лишь занималась переупаковкой поступающего из Белоруссии сырья.

- В адрес предприятия оформлялись ветеринарно-сопроводительные документы на сырье, которое допускается при производстве творога (молоко, сливки, закваски). а в качестве сырья предприятие использовало творог 5% и 9% Солигорского комбината, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

То есть, формально «производимый» петербургским предприятием творог не мог соответствовать ГОСТу, так как по стандарту творог из творога не производится.

Нарушение было зафиксировано, фирму-производителя оштрафовали на 100 тысяч рублей. Решение о дальнейшей ее работе с гатчинским детским садом примут уже областные власти.