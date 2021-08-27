За неделю клещи укусили 174 ребенка из Петербурга

Почти тысячу петербуржцев укусили клещи за неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

174 ребенка обратились в медучреждений Петербурга с жалобой на присосавшегося клеща. А всего нападений паразитов зафиксировано около тысячи. Такие цифры за прошлую неделю приводит городское управление Роспотребнадзора.

- С 16 по 22 августа по поводу присасывания клещей обратилось 964 человека, в том числе 174 ребенка.Всего в черте города укусы были нанесены в 116 случаях: Курортный район – 59, Пушкинский -18, Красносельский - 9, Петродворцовый – 9, Приморский – 5, Колпинский -4, Московский - 3, Выборгский – 3, Калининский – 2, Фрунзенский – 2, Красногвардейский – 3, Невский – 1, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Большая часть укушенных столкнулась с клещами за городом, обычно в Ленобласти. При этом за летний сезон отмечено 22 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе четыре у детей до 17 лет, и 102 случая боррелиоза, из них 12 - у детей. Все заболевшие не привиты против клещевого энцефалита. А заразные укусы получены за пределами территории Петербурга.