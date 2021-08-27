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Общество27 августа 2021 16:24

Ледовую арену в Рощино сдадут раньше срока

В спортивном кластере откроют и площадку для пляжного волейбола
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Рощино до конца 2022 года достроят спортивный кластер.

В Рощино до конца 2022 года достроят спортивный кластер.

Спортивный кластер в Рощино будет достроен раньше строка. Об этом заявил заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский, который побывал на месте стройки с инспекцией.

- Подрядчик сейчас находится на корректировке проекта в связи с удорожанием материалов. Нужно до конца года выйти из экспертизы, перезапустить стройку и переделать проект организации строительства, чтобы работы на футбольном поле и на хоккейной коробке шли параллельно, - отметил Барановский, слова которого приводит пресс-служба Комитета по строительству Ленобласти.

До конца 2022 года в Рощино будет перестроен футбольный стадион - увеличится количество зрительских мест, будет заменен изношенный искусственный газон. Кроме того, строители возведут крытую ледовую арену, а также сделают зону пляжный видов спорта, для волейбола в частности.