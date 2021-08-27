Суд лишил прав «я ж девочку» которая устроила ДТП в Колпино и скрылась

Девушку на каршеринге лишили прав через неделю после их получения. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Колпинский районный суд Петербурга лишил прав на год юную автомобилистку, которая устроила ДТП на каршеринге, врезавшись в припаркованный автомобиль. Посчитав, что машины побиты не сильно, авто-леди уехала с места аварии, но потом вернулась уже с друзьями.

- Компания осмотрела машину и вновь уехала. Никаких данных о себе (например, записки) девушка не оставил, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ходе заседания девушка вину признала и попросила ее понять и простить, ссылаясь на недельный стаж вождения, отсутствие чувства габаритов и то, что «она - девочка».

- После просмотра видео с совершенным ДТП и проезда по поребрикам, суд решил, что покидать место ДТП нельзя никому, вне зависимости от половой принадлежности, - отмечает пресс-служба судов.

Девушку лишили прав сроком на год.