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Общество27 августа 2021 17:46

Суд лишил прав «я ж девочку» которая устроила ДТП в Колпино и скрылась

Девушка просила ее простить, ссылаясь на стаж вождения в семь дней
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Девушку на каршеринге лишили прав через неделю после их получения.

Девушку на каршеринге лишили прав через неделю после их получения.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Колпинский районный суд Петербурга лишил прав на год юную автомобилистку, которая устроила ДТП на каршеринге, врезавшись в припаркованный автомобиль. Посчитав, что машины побиты не сильно, авто-леди уехала с места аварии, но потом вернулась уже с друзьями.

- Компания осмотрела машину и вновь уехала. Никаких данных о себе (например, записки) девушка не оставил, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ходе заседания девушка вину признала и попросила ее понять и простить, ссылаясь на недельный стаж вождения, отсутствие чувства габаритов и то, что «она - девочка».

- После просмотра видео с совершенным ДТП и проезда по поребрикам, суд решил, что покидать место ДТП нельзя никому, вне зависимости от половой принадлежности, - отмечает пресс-служба судов.

Девушку лишили прав сроком на год.