Еще несколько «ковидных» стационаров Петербурга вернутся к штатной работе

Очередные "ковидные" стационары возвращаются к плановой работе в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге опять возвращают к штатной работе часть «коронавирусных» стационаров. По словам властей, эпидситуация постепенно улучшается, количество свободных коек в больницах растет. К плановому приему пациентов уже вернулась Горбольница №33. С 1 сентября к прежней реальности возвратиться Николаевская больница. С этого же дня в Медуниверситете им. Павлова и в Центре им. Алмазова тоже свернут все инфекционные места.

- Прием плановых больных возобновили Медицинский университет имени Мечникова, 442-й Военный клинический госпиталь и НИИ фтизиопульмонологии, - добавляют в пресс-службе Смольного.

Итого больных коронавирусом в Северной столице пока что лечат 12 городских и 5 федеральных стационаров. Свободных коек в данный момент около 30%.