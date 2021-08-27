На территории Выборгского замка отреставрировали Дом Наместника и три корпуса Цейхгаузов

В Выборгском замке рассказали о реставрации четырех помещений. Фото: правительство Ленобласти

В Ленобласти вскоре откроют часть отреставрированных помещений из Выборгского замка. Специалисты вернули прежний облик Дому Наместника и трем корпусам Цейхгаузов. Главное, что бросается в глаза, - сохранена историческая кладка. Но и современным технологиям место нашлось. Например, в корпусах Цейхгаузов установили даже лифт, чтобы комфортно подняться на нужный этаж, минуя лестницы.

- Реставрация крепостных построек Выборгского замка началась в 2017 году. В настоящее время комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области уже утвердил отчетную документацию по Дому Наместника и трем корпусам Цейхгаузов, - сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Добавим, что на Замковом острове в Ленобласти находятся 24 крепостные постройки и сооружения XII-XIX веков. Все они, естественно, являются памятниками и охраняются законом.