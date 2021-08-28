Названы районы Петербурга с наибольшим числом дефектов на теплосетях

В Петербурге подвели итоги гидравлических испытаний на теплосетях. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ГУП «ТЭК СПб» назвали районы Санкт-Петербурга, где наиболее часто встречались дефекты на теплосетях во время летних гидравлических испытаний. Хуже всех себя проявил север города. В Приморском районе было 59 прорывов труб. На втором месте – Калининский район с 53-мя дефектами. Тройку замыкает Выборгский район, где специалисты починили 42 технологических нарушения.

Приморский район стал рекордсменом по числу прорывов труб этим летом. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

- По итогам проверок в городе заменили 592 метра ненадежных теплосетей. С 13 мая по 23 августа теплоэнергетики проверили более 4,7 км трубопроводов, проведя 261 гидравлическое испытание в 17 районах Санкт-Петербурга и четырех районах Ленобласти. Тестирование сетей на прочность и плотность позволило выявить 262 слабых участка, - рассказывают в пресс-службе компании.

Добавим, что теплоэнергетики устранили 241 дефект. Остальные работы в процессе, специалисты обещают успеть до старта отопительного сезона.