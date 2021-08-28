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Авто28 августа 2021 9:22

Проезд по внутреннему кольцу КАД ограничат с 8 сентября

На трассе перекроют две полосы на участке между Мурманским шоссе и Октябрьской набережной
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы движения

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы движения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По внутреннему кольцу КАД в Санкт-Петербурге ограничат движение. Как сообщили 28 августа 2021 года в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 8 сентября на участке между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной будут перекрыты две полосы. Проезд будет возможен только по двум другим полосам трассы.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 8 по 13 сентября 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы, а по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Устранять колейность будут на второй полосе, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Все работы будут проходить круглосуточно. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.