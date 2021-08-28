Фармацевта задержали в Петербурге за торговлю "веселящим" газом

Сотрудники полиции задержали фармацевта, торгующего «веселящим» газом в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала продавца "веселящего" газа, который продавал закись азота не в шариках, а масштабно - баллонами. В субботу, 28 августа 2021 года, в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали о том, что провели контрольную закупку закиси азота, реализация которого запрещена законом. И поймали одного такого нарушителя.

- Встреча была назначена у дома 14 по улице Короленко. На место приехал автомобиль Volvo за рулем которого находился 30-летний Михаил. Мужчина предложил "покупателям" приобрести семь баллонов с закисью азота за 38 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

В этот же момент на место приехали полицейские машины и задержали продавца. В отношении него составили административный протокол.

Оказалось, что мужчина в обычное время работает фармацевтом, а "веселящим" газом торгует в качестве дополнительного заработка. Запрещенный товар полицейские изъяли, а административные материалы направили в Роспотребнадзор.