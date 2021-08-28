Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 августа 2021 10:41

Два BMW сгорели в ночь на 28 августа в Петербурге

Причина возгорания пока не известна
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Два BMW сгорели в Приморском районе в Петербурге

Два BMW сгорели в Приморском районе в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, 28 августа 2021 года, сгорели два автомобиля марки BMW. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 01:31 часов ночи. Об этом рассказали в управлении МЧС по Северной столице.

- В спасательную службу поступило сообщение о возгорании у дома 53, корпус 1, по Комендантскому проспекту в Приморском районе. Оказалось, что горят два автомобиля BMW, - рассказали в МЧС города.

В результате пожара у обеих машин выгорели моторные отсеки и салон. Из людей никто не пострадал.

Благодаря быстрой работе спасателей огонь был потушен уже спустя 10 минут после вызова. На месте работали две единицы техники и девять человек личного состава. Причина возгорания пока выясняется.