Депутат Боярский объяснил, почему гордится принятием пенсионной реформы

Сергей Боярский объяснил, почему гордится принятием пенсионной реформы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Сергей Боярский заявил, что гордится принятием пенсионной реформы. Он отметил, что ни для кого из заседающих в Государственной думе это не было простым решением. Об этом Боярский рассказал в интервью на YouTube-канале "Дайте сказать".

- В 2018 году мы приняли трудное, своевременное решение. Я горжусь тем, что мы взяли на себя эту ответственность, а не отложили ее новым поколениям политиков. Согласно расчетам, в 2026 году наступил бы кризис пенсионной системы, - пояснил политик.

Из-за демографической ямы, образовавшейся в 1990-х годах, количество занятых граждан стремительно сокращается, а количество выходящих на пенсию, наоборот, увеличивается. По мнению Боярского, чтобы избежать "глобальной катастрофы", нужно поднимать рождаемость в стране.