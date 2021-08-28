Полиция задержала мужчину за поджог автомобиля отца в Ленобласти

Полиция задержала мужчину, совершившего поджог автомобиля отца в Выборгском районе Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области 27 августа 2021 года полиция задержала мужчину за поджог машины родного отца. Преступление произошло еще 13 августа. Тогда в полицию позвонил 52-летний мужчина, который рассказал о случившемся. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- 13 августа 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Красносельское по улице Советской 26-летний сын заявителя совершил поджог автомобиля «Форд Фокус» после чего скрылся, - рассказали в полиции.

Парня задержали у дома 5 по улице Советской. На него возбудили уголовное дело, по которому молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ранее он уже был судим за оскорбление и применение силы к представителю власти.