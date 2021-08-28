Муж с женой задохнулись от утечки газа во время сна в машине на берегу Финского залива

Трупы семейной пары из Петербурга нашли в машине у Финского залива Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области муж с женой погибли, задохнувшись во сне угарным газом. Вечером 27 августа 2021 года их трупы нашли в автомобиле, припаркованном на берегу Финского залива. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В седьмом часу вечера в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что на берегу Финского залива в Выборгском районе Ленобласти увидела автомобиль "Фиат Дукато", а в нем два трупа мужчины и женщины, - сообщил источник.

На место выехали сотрудники полиции. В машине действительно были два тела. Личность погибших быстро установили. Это были 56-летний мужчина и его 60-летняя жена. Оба жили в Петербурге на улице Маршала Новикова.

Семейная пара решила заночевать в машине после похода по грибы. Предположительно, они задохнулись от утечки газа из газового оборудования, которое находилось в машине. Признаков насильственной смерти нет.