Крупная партия вакцины "Спутник Лайт" поступила в Петербург

В Петербург поступило 97 200 доз вакцины "Спутник Лайт" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербург поступила крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". На фармбазу города препарат в количестве 97 200 доз привезли 28 августа 2021 года. Вскоре лекарство распределят между пунктами вакцинации. Об этом рассказали в Смольном.

- За весь период в город поступило 2 165 066 комплектов различных вакцин от коронавирусной инфекции. Их них - 41 400 комплектов – для коммерческой вакцинации, - рассказали в городской администрации.

На данный момент в Петербурге первично привились уже 1 474 215 человек. Полностью закончили цикл вакцинации 1 418 016 человек.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что количество вакцинированных жителей города растет. Это особенно важно в преддверии нового учебного года. Также ускорение темпов вакцинации необходимо накануне сезона распространения ОРВИ и гриппа. В Петербурге работают 166 пунктов вакцинации в медицинских организациях.