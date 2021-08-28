Брусника созрела в лесах Ленобласти

В Ленобласти поспел богатый урожай брусники / Фото: Павел Глазков

В лесах Ленинградской области поспела брусника. Несмотря на аномально жаркое лето, урожай оказался очень большой. Об этом 25 августа 2021 года рассказал биолог Павел Глазков.

- Брусника - излюбленная ягода глухарей и тетеревов. С большим удовольствием её едят медведи и барсуки, пополняя свои жировые запасы перед зимней спячкой, - рассказал автор канала "Каждой твари по паре".

Брусника - это вечнозеленый кустарник семейства вересковых. При этом, кустики являются долгожителями и в природе могут прожить, как дубы, до 300 лет.

- Ягоды брусники не только вкусные, но и очень полезные: содержат много марганца, калия, железо, фосфор, пектины, яблочную, лимонную, бензои ную кислоты, дубильные вещества, витамины А, С, Е, сахара, - добавил Глазков.

Также биолог заметил богатый урожай клюквы, которая пока что еще зеленая.