Западный циклон принесет в Петербург дожди и облачность

Местами по городу ожидаются умеренные дожди. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 августа, сохранится пасмурная осенняя погода, пусть и без особых температурных перепадов: показатели термометров на протяжении всего дня будут близки к климатическим нормам. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня, 29 августа, на погоду окажет влияние атмосферный фронт, связанный с циклоном, расположившимся у западных границ России, - объяснил синоптик. - При облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоде пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут близки к своей климатической норме.

Кроме того, ожидается умеренный ветер – в районе 4-9 метров в секунду – а температура составит от +18 до +20 градусов. А вот атмосферное давление будет постепенно падать – обязательно учитывайте это, если у вас есть метеозависимость.