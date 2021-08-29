В Петербурге продавщицу кондитерской зарезали на рабочем месте

На теле убитой нашли множество колото-резаных ран. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жуткая и таинственная история произошла в минувшую субботу, 28 августа, в Калининском районе Санкт-Петербурга. В служебном туалете одного из местных кондитерских магазинов обнаружили труп продавщицы. Судя по всему, женщину жестоко убили, сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

- На трупе были зафиксированы множественные проникающие колото-резаные ранения в области грудной клетки, а также странгуляционная борозда на шее (след от удушения, прим.ред.), - уточнил источник.

В настоящий момент тело изъяли и направили в морг для детального обследования. Кто именно и зачем мог так жестоко зарезать продавщицу, пока не сообщается. Кроме того, ситуация осложняется тем, что магазин, где произошло преступление, как выяснилось, не обладал системами видеонаоблюдения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до пятнадцати лет тюрьмы.