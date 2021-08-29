Штормовое предупреждение объявили в Ленинградской области

Штормовое предупреждение выпустило региональное управление МЧС по Ленинградской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока в Петербурге проглянуло солнце (надеемся, в этом году не последнее), а воздух заметно потеплел, в Ленинградской области готовятся встречать грозы. Об скором приходе ненастья в воскресенье, 29 августа, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

- В связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой повышается вероятность дорожно-транспортных происшествий, происшествий на воде, аварий на железнодорожном транспорте и линиях электропередач, - предупреждают спасатели. – Просьба гражданам соблюдать повышенную осторожность.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала о том, что погоду в Петербурге как минимум в ближайшие сутки будет определять западный циклон. Он принесет с собой облачность и умеренные дожди, а вот серьезного похолодания, к счастью, не будет – температура ожидается в пределах климатической нормы.