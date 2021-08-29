Петербурженка пожаловалась на навязчивого эксгибициониста в Новоорловском заказнике

Лес может быть приютом не только для белочек и зайчиков, но еще и для людей со странными наклонностями. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Весьма неприятной встречей обернулась для жительницы ЖК «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга прогулка по окрестностям. На своем пути женщина наткнулась на эксгибициониста – причем весьма и весьма навязчивого. Подробностями она поделилась в социальных сетях.

- Шли с подругой, собирали грибы, - рассказала петербурженка. - Перешли Заповедную улицу. Глазея по сторонам, замечала, что по кустам и в сторонке попадаются мужики, поэтому не обратила внимание на очередного. Но когда почувствовала что идёт за нами - напряглась. Говорю подруге, что идём назад - впереди неизвестное место. И, пришлось лицом, к сожалению, не к лицу, столкнуться с больным убожеством.

Мужчина, представший перед подругами со спущенными штанами, по словам женщины, оказался приставучим – он шагал следом и исчез только после того, как подруги пригрозили «позвать мужика с битой». Между тем в комментариях к записи жители «Шуваловского» отмечают, что это уже не первый подобный случай. Куда обращаться, что делать и как беречь детей – люди не знают.