Дело о доведении школьника до самоубийства завели в Ленобласти

СК завел дело о доведении школьника до суицида. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уголовное дело о доведении подростка до самоубийства возбудило Главное следственное управление СК России по Ленинградской области. Это произошло после того, как утром в минувшее воскресенье житель поселка Тельмана нашел в перелеске у реки труп школьника. Ранее о пропаже 15-летнего сына заявил житель Колпино.

- 29 августа в 06:30 в полицию Колпинского района обратился мужчина 1971 года рождения с заявлением о том, что 28 августа в 18:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся его сын, ученик 9 класса Тельмановской школы. 29 августа в 08:44 поступил звонок о том, что в Ленинградской области в поселке Тельмана обнаружен труп несовершеннолетнего, - сообщает источник «КП-Петербург».

Прибывшие на место ЧП оперативники осмотрели тело и не нашли внешних признаков насильственной смерти. Все обстоятельства указывали на суицид. Известно, что подросток ранее из дома никогда не уходил, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоял. Семья числилась благополучной.