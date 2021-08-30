В больнице умер второй байкер, пострадавший в ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной

Число жертв ДТП байкеров с бетономешалкой увеличилось до двух. Фото: vk.com/spb_today

Второй мотоциклист, пострадавший в ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной, умер в больнице. За его жизнь восемь дней сражались врачи, но вечером воскресенья жизнь молодого байкера оборвалась.

- Сегодня, 29.08, умер в больнице, - сообщается на странице движения «Мотосолидарность» Вконтакте.

Напомним, что авария произошла вечером 21 августа. Два ехавших по пустой дороге мотоциклиста врезались в бетономешалку, которая, как утверждают очевидцы, без фар и указания маневра, совершила поворот.

На месте погиб 37-летний мужчина, второй байкер был госпитализирован в тяжелом состоянии.

За рулем бетономешалки находился 26-летний уроженец Дагестана, не имеющий регистрации в Петербурге. Согласно материалам суда, он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Следствие отмечало, что по данной, тяжкой статье водителю грузовика грозит до 12 лет лишения свободы. Несмотря на это, судья не стал арестовывать мужчину.

Адвокаты потерпевших уже обжаловали это решение.