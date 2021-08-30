Петербургские педагоги получат по 10 тысяч рублей к учебному году

Педагоги Петербурга получат выплаты по 10 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские педагоги получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. К 1 сентября это сделать уже не успеют, но в течение первого учебного месяца все деньги дойдут до адресатов.

- Чтобы поддержать российские семьи президентом в этом году были приняты беспрецедентные меры - к первому сентября за каждого ребенка семьи получили по 10 тысяч рублей. Наш город последовательно проводит линию президента на поддержку семьи и школы. И нами принято решение провести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей всем петербургским педагогам, - заявил губернатор Петербурга.

По его словам, выплаты получат все, кто работает с детьми, то есть учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры - все, кто непосредственно работает с детьми в школах, в детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях.

Всего – около 120 тысяч человек.

- У нас состоится рабочее совещание с членами городского правительства, на котором будут даны соответствующие поручения, чтобы в течение трех недель выплаты были произведены, - отметил Беглов.