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Общество30 августа 2021 16:41

Новый автобусный маршрут соединит метро "Беговая" и Юнтолово с 31 августа

Курсировать он будет от Школьной улицы до Гладышевского проспекта
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Новый автобусный маршрут откроется на севере Петербурга 31 августа

Новый автобусный маршрут откроется на севере Петербурга 31 августа

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 31 августа 2021 года откроется новый автобусный маршрут №120 на севере города. Как рассказали в комитете по транспорту, он соединит Лахтинский разлив, станцию метро "Беговая" и Юнтолово.

- Маршрут автобуса №120 будет проходить по Школьной улице, Туристской улице, Савушкина, по Приморскому шоссе (обратно по Лахтинскому проспекту), по Коннолахтинскому проспекту, 1-й Конной Лахте, 3-й Конной Лахте, Коннолахтинской дороге, Ивинской улице, Юнтоловскому проспекту и Гладышевскому проспекту, - пояснили в комитете.

Маршрут движения автобуса №120 / Фото: Комитет по транспорту

Маршрут движения автобуса №120 / Фото: Комитет по транспорту

Автобусы будут курсировать с 06:04 до 00:34 от метро "Беговая" и с 05:30 до 00:20 от Юнтолово. Интервалы движения автобусов составят от 16 до 25 минут. Оплатить проезд можно будет всеми видами проездных билетов, включая льготные.