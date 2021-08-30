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Общество30 августа 2021 21:08

Водителям наземного транспорта в Петербурге могут повысить зарплату

Комтранс просит на это дополнительные деньги из бюджета
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге хотят поднять зарплату водителям наземного транспорта из-за большого количества увольнений.

В Петербурге хотят поднять зарплату водителям наземного транспорта из-за большого количества увольнений.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по транспорту Петербурга попросил выделить «добавочные» миллиарды из городской казны, чтобы выполнить все поставленные на 2022 год задачи. Об этом прямо сказал замглавы Комтранса Олег Матвеев во время «нулевых чтений» бюджета в Заксобрании. На удовлетворение потребностей автобусов, трамваев и троллейбусов просят дополнительные 8,5 млрд рублей.

- Есть ключевая позиция – увеличить заработную плату водителям двух «наземных» перевозчиков. К сожалению, наблюдаем там существенный отток, особенно по рабочим специальностям. И водители, и ремонтные рабочие. Надо провести индексацию до 10% в будущем году, - сообщил Матвеев депутатам парламента.

Добавим, что ранее Смольный признал нехватку нынешнего количества станций метрополитена в Петербурге.