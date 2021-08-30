Семь детей пострадали в ДТП за выходные в Петербурге и Ленобласти

За три дня в Петербурге и Ленобласти в ДТП пострадали семь детей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За прошедшие выходные и пятницу, с 27 по 29 августа, в Петербурге и Ленобласти погибли четыре человека, попавших в ДТП. Кроме этого в авариях пострадали семь детей, они получили травмы различной степени тяжести, но уцелели. 131 водитель попался на вождении в состоянии опьянения, из них 69 отказались пройти освидетельствование у медиков, так что им грозит лишение прав.

- Всего за три минувших дня в Петербурге произошло 787 ДТП, в Ленобласти – 259. Инспекторы ГИБДД пресекли 99 фактов выезда на встречную полосу, а также выявили 5 551 нарушение ПДД участниками дорожного движения, в том числе: 5 197 водителями транспортных средств, а 354 – пешеходами, - передает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Напоследок упомянем, что сотрудники ДПС за пятницу, субботу и воскресенье задержали 305 человек за административное правонарушение. Еще одного «голубчика» поймали за то, что он находится в федеральном розыске.