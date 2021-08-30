Велопробег через центр Светогорска пройдет 4 сентября

Велопробег наметили на 4 сентября в Светогорске. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Светогорске, что находится в Ленобласти, пройдет велопробег в субботу, 4 сентября 2021 года. В городе как раз благоустроили велосипедную инфраструктуру, потратив на это часть гранта из программы сотрудничества России и юго-востока Финляндии. Велодорожка проходит через центр Светогорска, в том числе через Спортивную, Красноармейскую, Пограничную и Заводскую улицы.

Начало велопробега намечено на 14:00. За час до этого начнется раздача стартовых наборов. Дистанций две – на 3,5 км и 17 км. Поучаствовать может любой желающий.

- В городе обустроили пешеходные и велодорожки, организовали участки совмещенного велопешеходного движения на территории Светогорска. Потенциальный спрос на велосипедные передвижения между приграничными регионами Ленобласти и Финляндии формируются значительной численностью населения, - цитируют главу комитета по транспорту в пресс-службе правительства Ленобласти.