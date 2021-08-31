«Мага» и «Адам» изнасиловали 18-летнюю студентку Кронштадского лицея

Полиция ищет двух приезжих на "Тойоте", которых подозревают в изнасиловании 18-летней студентки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петродворцового района ищет двух молодых приезжих, которых подозревают в изнасиловании 18-летней студентки Кронштадтского лицея. 18 летняя девушка пришла в полицию вечером 30 августа после того, как всю ночь провела в гостях, где выпивала вместе с малознакомыми парнями.

- По прибытии на место происшествия установлено, что в указанной квартире в городе Ломоносов Ломоносов проживает мужчина 1994 года рождения. В период с 03:00 до 11:00 у него в гостях находилась потерпевшая и двое гостей, которые распивали спиртные напитки, после чего гости изнасиловали девушку, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Оперативники установили, что подозреваемые ездят по Петербургу на «Тойоте Камри», зарегистрированной на 56-летнюю женщину. Сейчас ориентировка на машину и двух подозреваемых передана всем подразделениям для розыска.

Материалы дела переданы в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.