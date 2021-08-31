Три автомобиля сгорели в результате поджога в Московском районе Петербурга

Три машины сгорели в Московском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь на 30 августа 2021 года сгорели три автомобиля. В 2:33 часов в полицию через экстренную службу поступило сообщение о пожаре во дворе дома 23 по Дунайскому проспекту. На место выехали спасатели и сотрудники МВД, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Прибыв на вызов, полиция обнаружила полностью сгоревший BMW X5, а также частично обгоревшие Lexus РХ 300 и Mazda 6. Пострадавших в результате пожара нет, - рассказал источник.

Полицейские просмотрели камеры наблюдения и увидели двух человек, которые подошли к BMW, после чего машина загорелась. Огонь охватил автомобиль, после чего перекинулся на стоящие рядом машины.

Известно, что сгоревший BMW принадлежит генеральному директору одной крупной компании. Возбуждено уголовное дело.