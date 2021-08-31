Следственный комитет начал проверку в связи с обнаружением трупа мужчины на проспекте Солидарности в Петербурге

Следователи начали проверку в связи с обнаружением трупа мужчины в квартире Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет начал доследственную проверку в связи с обнаружением трупа мужчины в квартире одного из домов по проспекту Солидарности. В половину шестого вечера 30 августа 2021 года в полицию позвонил 39-летний мужчина и рассказал, что нашел своего 42-летнего брата мертвым.

- На трупе были телесные повреждения: на левой стороне под глазом имеется гематома неустановленной давности, на шее под скулой – порез 0,5 сантиметров на 1,5 сантиметров, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Следователи взяли для исследования смывы крови, а также срезы ногтей. По данным следственного комитета, на данный момент назначена судебно–медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. После этого будет принято решение.