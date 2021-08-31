Вице-губернатор Петербурга Соколов встретился с коллективом «Метростроя» и пообещал трудоустройство

Максим Соколов пообещал трудоустройство коллективу старого "Метростроя". Фото: vk.com/sokolov_mu

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, курирующий транспорт, встретился с коллективом старого «Метростроя». Речь шла об будущем коллектива компании, которая находится в стадии банкротства. 31 августа должно пройти решающее заседание суда о назначении внешнего управления. Но всех работников уже готов принять «Метрострой Северной столицы» - новая структура, которая займется развитием городской подземки.

- Встретился с трудовым коллективом завода железобетонных изделий. Это филиал ОАО «Метрострой», который ожидает процедура банкротства. В очередной раз подтверждаю – процесс под полным контролем города. Персонал структурных подразделений будет переведен в АО «Метрострой Северной столицы» – разумеется, с добровольного согласия, - отметил Соколов на своей странице ВКонтакте.

По словам вице-губернатора, работникам старого «Метростроя» будут предложены те же условия, которые у них есть сейчас. Фактически, никаких изменений, кроме новой записи в трудовой книжке, не произойдет.

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