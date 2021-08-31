14-летнего мальчика задержали по подозрению в изнасиловании 5-летней девочки на детской площадке в Ленобласти

Мальчика заподозрили в изнасиловании 5-летней девочки на детской площадке в Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области задержали подростка по подозрению в изнасиловании ребенка. Вечером в понедельник, 30 августа 2021 года, в полицию позвонила 32-летняя женщина, проживающая в поселке Красный Бор в Тосненском районе. Она рассказала, что неизвестный мальчик надругался над ее пятилетней дочерью.

- Со слов женщины, в тот день в период с 15 до 16 часов на детской площадке у дома 10/1 по Комсомольской улице неизвестный мальчик совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери 2015 года рождения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место происшествия выехали сразу несколько стражей порядка. Согласно следствию, в насилии над ребенком подозревается 14-летний подросток. Парня опросили и обязали его явиться в следственный комитет 31 августа для расследования.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.