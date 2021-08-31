Светопроекция первого ленинградского автобуса появится на здании Биржи 1 сентября

На здание Биржи спроецируют изображение первого ленинградского автобуса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

1 сентября в Петербурге будет отмечаться не только День знаний, но и годовщина начала регулярного автобусного движения в городе. Ровно 95 лет назад, в 1926 году, по Ленинграду прошел первый рейсовый автобус. В честь этого события на здании Биржи специалисты «Ленсвета» создадут тематическую светопроекцию.

- 1 сентября в 20:15, в честь 95-летия регулярного автобусного движения, на фасаде здания Биржи на Стрелке Васильевского острова появится световая проекция первого ленинградского автобуса, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Интересно, что инсталляция - подарок от Эрмитажа (ему принадлежит здание Биржи) транспортникам. И это не просто так. Первый автобусный маршрут в 1926 году отправлялся с Дворцовой площади, тогда носившей имя революционера Урицкого.

Сам маршрут пролегал от Александровского сада через Комиссаровскую (Гороховую) улицу к Детскосельскому (Витебскому) вокзалу, а затем был продлен до площади Восстания.

Первыми автобусами были 24-местные машины, собранные в Ленинграде на немецком шасси марки VOMAG. Увидеть, как они выглядели, можно будет 1,2 и 3 сентября на светопроекции.