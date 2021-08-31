Более 400 предпринимателей Ленобласти получили "ковид-паспорта"

426 предпринимателей Ленобласти оформили «ковид-паспорта» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области 426 предпринимателей оформили "ковид-паспорта". Благодаря этому компании смогут продолжить полноценную работу даже при ухудшении эпидемической обстановки. Об этом 31 августа 2021 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Больше всего паспортов коллективного иммунитета выдано в сфере торговли – 186, в сфере общепита – 76 паспортов, бытового обслуживания – 73 паспорта, - сообщили в администрации.

Еще 84 паспортов получили предприятия других сфер бизнеса и семь производственных предприятий. Особенно отличились бизнесмены Лужского района, где было оформлено 92 "ковид-паспорта".

"Ковидные" паспорта для бизнеса в Ленобласти ввели в июне этого года. Для того, чтобы его получить, у компании должны быть вакцинированы от коронавируса, либо переболеть в течение шести последних месяцев не менее 80 процентов сотрудников.