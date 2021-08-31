Трубу с кипятком прорвало на улице Савушкина в Петербурге Фото: принтскрин видео.

На севере Санкт-Петербурга прорвало трубу с кипятком. ЧП произошло днем во вторник, 31 августа 2021 года, на улице Савушкина. Густой пар частично скрыл проезжую часть. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Прорыв кипятка на Савушкина, - коротко сообщили горожане.

По данным ГУП "ТЭК", произошел прорыв на теплосети, в результате чего вода начала вытекать наружу. Авария произошла на газоне. К 15:30 часам аварийно-восстановительная бригада устранила проблемы.

- Специалисты ТЭКа оперативно предприняли все меры безопасности и приступили к диагностике дефекта. Ремонтные работы не отразятся на горячем водоснабжении потребителей, - добавили в компании.