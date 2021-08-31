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Происшествия31 августа 2021 23:17

Мужчина загорелся, уснув у костра в холодную ночь в Ленобласти

Пострадавший еле добрел до больницы, его состояние оценили как тяжелое
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти бездомный загорелся, уснув у костра.

В Ленобласти бездомный загорелся, уснув у костра.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Приморске, что находится в Выборгском районе Ленобласти, мужчина загорелся во время сна возле костра. 47-летний бездомный решил согреться холодной ночью в заброшенном сарае. Проснулся он от дикой боли, поскольку пламя перекинулось на одежду и дошло до тела. Подручными средствами мужчина потушил себя и смог доковылять до городской больницы.

- Медики оценили состояние бездомного как тяжелое. Его госпитализировали в отделение хирургии. Обгорело примерно 17% тела. У бездомного диагностировали термические ожоги первой и второй степени головы, кистей, грудной клетки, области коленных суставов. Врачам смог пояснить, что костер развел за домом №13 на Вокзальной улице, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Прогнозы у медиков оптимистичные. По факту происшествия полиция проведет проверку.