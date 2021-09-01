Пожар произошел в бизнес-центре на площади Конституции в Петербурге

Загорелась облицовка бизнес-центра на площади Конституции в Петербурге. Фото: google.com/maps

В ночь с 31 августа на 1 сентября в Петербурге загорелась облицовка бизнес-центра «Лидер», расположенного на площади Конституции в Московском районе. На четырехметровой высоте внезапно вспыхнул фасад. На место тут же вызвали спасателей МЧС. Пожарные оперативно прибыли в БЦ и быстро потушили огонь.

- Сообщение о пожаре в девятиэтажном здании бизнес-центра поступило в 23:01. Горела облицовка дома на площади четырех квадратных метров. В 23:22 огонь ликвидировали силами 16 человек личного состава МЧС и 4 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пострадавших от пожара нет.