Потолок и стена рухнули в жилом доме на Васильевском острове в Петербурге

В Тучковом переулке рухнул потолок в одном из жилых домов. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В доме 11/5 в Тучковом переулке обрушился потолок и одна из стен. На это пожаловалась местная жительница, семью которой переселили во временное жилье из-за аварийной ситуации. Женщина пишет в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что таков результат капитального ремонта двух этажей дома. По словам хозяйки пострадавшей квартиры, поначалу она с трудом терпела пыль и грязь от работ, пока не случился обвал.

Пол в квартире женщины того и гляди провалится. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

- Рухнула кухня со второго этажа на первый. Там люди живут, и за стеной рухнула ванна на третий, у нас с их ванной одна несущая балка, начал проваливаться паркет. Прибежали МЧС, из аварийной. Говорят, надо бежать на улицу с паспортом. Мы 5 часов провели на воздухе, а потом к нам пришли с актом, чтобы мы переселялись в 17-комнатную квартиру с одной кроватью и неблагополучными соседями, - сетует хозяйка квартиры.

Женщина просит резонанса в СМИ, поскольку она ухаживает за своим ребенком и старой бабушкой-инвалидом и не в силах жить в сложных условиях во временном жилье.