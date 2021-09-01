В Ленобласти благоустроили 13 общественных пространств за 2021 год

13 общественных пространств благоустроили в Ленобласти за 8 месяцев 2021 года. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Ленобласти отчитались об окончании благоустройства 13 общественных пространств в разных районах за неполный 2021 год. Жители 47-го региона уже могли посетить следующие преобразившиеся места: парки Охтинская долина и Капральев в Новом Девяткино, территорию возле ДК в Любани, площадь Комсомола в Пикалево, скейт-парк в Буграх, пешеходные зоны и площадки в Волосово и Зимитицах.

- Всего в Ленинградской области в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустраивают 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок, - отметили в пресс-службе правительства 47-го региона.

По планам властей, благоустройство большинства оставшихся общественных пространств закончится в сентябре.