12-летний мальчик пропал без вести под Петербургом накануне 1 сентября

Под Петербургом пропал 12-летний школьник перед 1 сентября. Фото: "ЛизаАлерт"

Пропавшего 12-летнего мальчика разыскивают вторые сутки в Токсово, что находится во Всеволожском районе Ленобласти. От ребенка нет никаких вестей с 31 августа. Обеспокоенные родные сообщили о происшествии в полицию, а также обратились к волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт», где оперативно составили ориентировку на подростка. В ночь на 1 сентября добровольцы отправились на поиски школьника.

- Приметы ребенка следующие: рост 140 сантиметров, плотного телосложения, русые волосы, карие глаза. Был одет в темно-синюю кофту, серые брюки, а также черно-розовые калоши, - гласит ориентировка на ребенка.

Ориентировка на мальчика. Фото: "ЛизаАлерт"

Тем временем в Ленобласти ночью температура воздуха упала местами до +8 градусов. Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба как можно быстрее сообщить об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.